【深度解構】油價平過水？對你的荷包絕對有影響！

國際油價在亞洲市擴大跌勢，紐約期油失守每桶15美元關口，創逾21年來新低。事實上，美國部分地區的產油商因缺乏油儲設備，要賤價賣油。以每桶石油價格15美元計，折合約117港元，即每公升約0.74元。香港地，幾亳子實在買不到一支一公升礦泉水，可見油價真的比水還要便宜！

油價下跌，理論上營業車主可以受惠。可實際上，香港的車用汽油加快減「極慢」。以普通汽油為例，今年2月每升約17.7港元，現時16.64元，跌幅完全跟不上國際油價跌幅，即使油站有提供折扣優惠，營業車主能受惠的程度完全跟不上與國際油價的跌幅。反而，載客營業車面對來自「白牌車」的競爭可能會更大。故有的士車主明言，石油氣價略降亦難紓困，皆因如今不但在承受牌價下跌之苦，由於經濟近乎停擺生意額大減，十分難請司機，為免蝕車租，惟有經常親自當司機開工，盡量減少損失。

對市民而言，即使不是車主，但油價低迷，對你亦絕對有影響。事緣油價表現反映整個經濟的景氣。石油須要開採，涉及巨額的資本投資。油價長期低迷的話，意味經濟活動萎縮，無論是做生意抑或打工一族，都難免受累。

回顧過去的油價跌浪，1985至1986年油價下跌源自供大於求，而2008至2009年的油價跌浪則源於金融海嘯令需求崩潰；至於今時今日，則因為新冠肺炎疫情嚴重打擊需求而產油國又存在分歧之下，令油價急挫。油價崩盤，產油商經歷貼錢賣油，下一個階段就是停產，意味須停止大部分短期投資，這不但會令石油業投資劇減，亦會拖低其他大宗商品的投資景氣，加大全球經濟衰退的壓力。

另一方面，石油行業投資大，債務亦大，尤其是不少新興的美國頁岩油企，借落不少高息債務，一旦現倒閉潮，油企違約或引發債災。主要靠出口石油賺外匯的產油國，財政會變得脆弱，更有機會引發區域性甚至全球性的金融危機，股、債市場亦會受累。大家的股票投資和強積金，自然亦難幸免。

美國總統特朗普指，兩黨好快就刺激經濟措施達成共識。到底歐、美經濟何時能走出疫情困境，重拾經濟增長，是油價後市走勢的關鍵。暫看油價低企，只是疫情下的短期現象，但最怕是疫情持續未能受控，則油市短期調整可能會演變成中長期的風險。故如今最關鍵的，還是疫情受控，只有經濟活動條件復常，貨幣寬鬆等刺激措施才能發揮作用。

外電引述澳洲投資研究機構Fat Prophets的資源分析師David Lennox亦表示，至今已經看到或應該看到的減產，並不足以覆蓋疫情所摧毀的2,500萬至3,000萬桶的每日需求，必須看到疫情在全球範圍內達到頂峰，才能更清晰解需求面所受到的破壞程度。

換言之，在疫情受控制，投資者得盡量審慎，寧願買遲買貴一點點，亦避免入錯市損耗銀彈，皆因在經濟衰退的日子，本金損失後，未知何年何月才有機會搵得番，短期保本仍是首要任務！

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