【瑞通推介】吉汽向上挑戰12元　資金開好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普宣布推出190億美元的援助計劃，為農民及牧場人士提供資助，加上市場憧憬治療新型肺炎藥物能在短期內面世，道指上周五(17日)高收704點或3%，收報24,242點，全周累升2.2%。

恒指上周五收報24,380點，升373點或1.56%，盤中高見24,666點。周一(20日)早段先升後回，高位重上24,500點，其後曾回至24,200點水平整固，其後呈好淡爭持格局。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾1億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,000萬元，反映投資者預期港股將回落。上周五其牛證街貨重貨區為收回價23,600至23,699點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

美國原油庫存增加，加上中國經濟數據疲弱或令原油需求持續萎縮，紐約期油上周五收報每桶18.27美元，挫8.1%，全周計累跌近兩成。受美國德州實物原油價格崩跌影響，紐約期油周一早段亞洲市時段急瀉兩成，跌穿15美元關，創逾21年低位。中國海洋石油上周五升至接近10天線水平遇阻，收報8.39元，微升0.4%，周一早段偏軟，下試8.2元，一度跌逾2%，惟其後倒升1%，升至8.5元之上。上周五有56萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有12萬元淨流入。

吉利汽車上周五在成交配合下曾抽升7.8%，高見11.92元的月內高位，收市維持5.8%的升幅於11.7元，結束三連跌走勢，並一舉重越10天和20天線。投資者憧憬內地不同省市將陸續出台汽車消費刺激政策。另吉利控股集團董事長李書福表示，吉利正批量生產一款可以防新冠病毒的汽車。吉汽周一早段先跌後升，挑戰12元關口阻力。上周五有565萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有8萬元淨流入。

中國移動兩連跌過後，上周五高開近3.5%於62.25元，已是全日高位，其後升幅逐步收窄，最終以近全日低位60.3元收市，微升0.25%，10天和50天線得而復失。有券商料三大中資電訊商今年首季淨利潤將按年下降13至15%。中移周一早段升逾1%，重返61元之上。上周五有178萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有1萬元淨流入。

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