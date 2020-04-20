【債主有難】傳新加坡興隆炒燶期油　涉8億美元虧損

外電引述消息指，新加坡石油交易商興隆集團(Hin Leong)隱藏了約8億美元的期貨交易虧損，顯示該公司存在的財務漏洞可能想像多。早前市場消息指，興隆已向當地高等法院申請凍結債務，暫時避免債權人追討還款。

彭博引述知情人士說，興隆出售了其已用作抵押品以確保從銀行貸款的數百萬桶成品油，致令其所持有的石油庫存與抵押給銀行的庫存之間出現巨大缺口，這可能意味那些向該公司提供了數十億美元貸款的銀行面臨巨額損失。

興隆事件是新加坡大宗商品交易領域受到的又一次衝擊。新加坡與日內瓦、倫敦和休斯頓同為最大的大宗商品交易中心。在過去的3年中，新加坡見證了該行業中另外兩個知名企業來寶集團和Agritrade的麻煩，以及一名交易員隱瞞數億美元的損失。

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