發改委：將進一步推進外商投資

國家發改委表示，將出台2020年版外資准入負面清單、2020年版鼓勵外商投資產業目錄。對於重大外資項目，發改委將加強協調推進，給予支持保障。在實施好前三批重大外資項目的基礎上，今年將推出第四批重大外資項目。

今年第一季中國國內生產總值(GDP)按年下降6.8%。發改委國民經濟綜合司司長嚴鵬程表示，今年第一季極不尋常，新冠肺炎疫情作為二戰以來最嚴重的全球危機，對各國經濟社會正常運行帶來重大影響，也給該國發展帶來前所未有的衝擊，

他表示，第一季度中國經濟負增長不具有歷史可比性，經濟下行並非中國經濟發展基本面的正常反映，而是突發嚴重事件帶來的結果。當前經濟運行正常秩序正在有序恢復。

發改委公布，第一季全國規模以上工業發電量按年下降6.8%；其中，火電、水電分別跌8.2%及跌9.5%，核電、風電及太陽能發電按年錄增長，分別為1.2%、5.7%和10.9%。3月份單月，發電量按年下降4.6%。據電網公司調度數據，4月1至15日，全國發電量按年增長1.2%。

3月份，該部委共審批核准固定資產投資項目8個，總投資773億元人民幣，其中審批6個，核准2個，主要集中在交通、能源等行業。

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