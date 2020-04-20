中國海外宏洋首季經營溢利按年增19%

期內，集團及集團之聯營公司及合營公司共錄得合約銷售額約81.89億元，涉及銷售面積約711,900平方米。此外，3月底累計認購而有待簽訂買賣合同總額約為28.36億元，涉及面積約為226,400平方米。

於本季末，疫情在中國內地已緩和，在集團積極高效落實旗下物業、社區的疫情防控下，各項目亦有序加快復工復產。

季內，集團新進駐江蘇省泰州市及河北省廊坊市兩個城市，連同位於淄博、合肥、惠州和鹽城4個城市新購入之土地，合共增加6塊土地，應佔權益發展面積合共約達1,229,700平方米，需支付權益地價約54.88億元。於3月底集團及集團之聯營及合營公司持有位於中國可建總面積共約2,520萬平方米(其中，包括由聯營及合營公司持有，集團應佔權益之建築面積約為2,280萬平方米)之土地儲備。

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