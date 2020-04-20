新高教就終止建議收購簽署協議 對方須償還預付款
2020年04月20日 12:27
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中國新高教集團(02001)公布，繼公司獲得有利於索賠的新疆高院勝訴判決後，對手方與該公司進行接洽以訂立清償協議。清償協議已於最近簽署，據此對手方同意就建議收購事項分期償還該公司的預付款項共約1.37億元人民幣(下同)。公司已收到首期款項1億元，對手方將於支付首期款項後的100日內支付第二期款項3,679萬元。同時，除了在訴訟期間公司採取的凍結和查封對手方資產的防護措施外，對手方同意為執行清償協議提供額外擔保，以確保本清償協議的有效執行。
公司於2017年12月27日宣布建議收購新疆學校，但因交易條件未能達成，於2018年10月25日宣布終止交易。公司之前對建議收購新疆學校的對手方提出民事訴訟，要求對集團已付的建議收購事項的預付款及相關開支索賠。於2019年12月29日，公司獲得有利於其索賠的新疆高院勝訴判決。
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