新高教就終止建議收購簽署協議　對方須償還預付款

公司於2017年12月27日宣布建議收購新疆學校，但因交易條件未能達成，於2018年10月25日宣布終止交易。公司之前對建議收購新疆學校的對手方提出民事訴訟，要求對集團已付的建議收購事項的預付款及相關開支索賠。於2019年12月29日，公司獲得有利於其索賠的新疆高院勝訴判決。

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