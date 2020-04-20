【高盛推介】滙豐跑贏大市　留意高槓桿輪證

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股上周三(15日)起連跌3日，累計跌約5%。周一(20日)早段則反彈，開市隨即重上40元水平，及後升幅擴大，並跑贏大市。有報道引述香港按證公司消息，指包括滙豐的十家銀行，參與周一起接受申請的「百分百擔保特惠貸款」。此外，有報道指滙豐內部將成立團隊，協助企業銀行客戶進行業務重組。

觀察個股認股證資金流向，可見近日資金傾向部署認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約1,300萬元。此外，上周四及上周五(16及17日)亦見牛證獲資金轉向部署，共錄得約110萬元資金流入。

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