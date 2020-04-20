【高盛推介】滙豐跑贏大市 留意高槓桿輪證
2020年04月20日 12:55
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高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股上周三(15日)起連跌3日，累計跌約5%。周一(20日)早段則反彈，開市隨即重上40元水平，及後升幅擴大，並跑贏大市。有報道引述香港按證公司消息，指包括滙豐的十家銀行，參與周一起接受申請的「百分百擔保特惠貸款」。此外，有報道指滙豐內部將成立團隊，協助企業銀行客戶進行業務重組。
觀察個股認股證資金流向，可見近日資金傾向部署認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約1,300萬元。此外，上周四及上周五(16及17日)亦見牛證獲資金轉向部署，共錄得約110萬元資金流入。
投資者如看淡，可留意價外幅度約16%，年期約6個月，屬市場上的認沽證中，槓桿最突出的滙豐沽證(25960)，行使價33.88元，2020年10月9日到期，實際槓桿7.5倍，市場上認沽證中，槓桿最高。
相反，投資者如看好，認購證方面可考慮以行使價40至44元作為篩選產品的條件。並可留意當中槓桿最突出的滙豐購證(25876)，行使價44元，2020年10月8日到期，實際槓桿7.5倍。
投資者如計劃部署牛證，即市操作可留意屬近牛的滙豐牛證(66895)，收回價38.18元，行使價37.18元，換股比率100，槓桿比率11.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高，適合即市操作。
過夜操作則可留意遠牛的滙豐牛證(66915)，收回價34.18元，行使價33.18元，換股比率100，槓桿比率5.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高，適合過夜操作。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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