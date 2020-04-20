發債撐市！財政部擬再提前下達1萬億人幣專項債

內地第一季經濟十年來首度陷入萎縮，中國財政部預算司一級巡視員王克冰表示，近期準備再提前下達1萬億元人民幣(下同)地方政府專項債券額度，力爭5月底前基本發行完畢。

王表示，前期已經提前下達地方政府債券18,480億元。截至4月15日，全國各地發行新增地方政府債券規模佔提前下達額度的85%，其中，已發行的新增一般債規模佔提前下達額度83%，專項債佔比90%。

他續稱，地方政府債券今年發行利率逐月降低，4月上半月平均發行利率比去年低33個基點。另外專項債券資金主要用於新建和在建項目建設，新建項目約佔36%，在建項目64%。

渣打中國宏觀策略主管劉潔表示，再提前下達1萬億元專項債，表明在第一季GDP後，加大基礎設施投資以支持經濟增長的緊迫性。她稱，這是在短期內促進經濟增長最有效、最直接和最確定的方式。這意味着地方政府債券的發行量將在未來幾周創下歷史新高。

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