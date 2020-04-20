科技應用提升！近三成港人曾用穿戴裝置作健康管理

香港生產力促進局公布「保誠香港智慧健康行動指數」調查結果，有關指數為49.8，雖已達「基本」級別(≧40)，惟與「良好」級別(≧60)仍有一定距離，反映港人利用科技管理健康的概念正在發展，部分亦已實行健康生活模式，惟於實質應用和個人習慣方面仍有加強空間。

相關指數由「智慧健康應用」和「智慧健康習慣」兩項分類指數組成，以了解市民對健康管理的科技應用，及生活習慣。

「智慧健康應用」的指數錄得48.4，近三成受訪者曾使用智能穿戴裝置，最感興趣的功能包括監測運動量及身體狀況。而尚未應用有關裝置主因，則包括數據準確性、價格和涉及私隱問題。

另外，八成市民有興趣使用應用人工智能於健康管理，包括健康評估、監測身體狀況及提出警示、醫療諮詢或診症。

另一分類指數「智慧健康習慣」錄得51.2，逾九成受訪者想主動了解健康狀況，當中69%人有興趣利用數碼工具，例如手機程式、智能穿戴裝置等管理健康。惟「身體檢查」僅錄得27.7，屬「不足」級別，反映市民對定期身體檢查和監測雖有高認知度，但未能做到言出必行。

保誠保險首席客戶及市場拓展總監吳詩雅預計，港人對健康科技應用的需求將逐漸提升，人工智能為關鍵技術。保誠健康應用程式Pulse推出至今，已錄300萬次下載，強調程式內收集的數據由第三方機構儲存及管理，不會用於保誠銷售及核保用途。

保誠上月推出免費新冠肺炎保障，限額50萬個。吳氏透露，於相關保障推出翌日已收到索償申請，但至今索償申請總數不多，目前亦無計劃增加保障名額。鑑於肺炎阻礙面對面銷售，該公司現已推出20款遙距銷售產品。

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