【全球攬炒】隔離令重挫服務業　標普料亞太區失業率激增

評級機構標準普爾發表報告指出，在新冠肺炎下，社會的隔離措施打擊了亞太地區創造就業的引擎，失業率可能激增3個百分點以上，增幅是過去衰退平均值的1倍。

標普全球評級提到，服務業是亞太地區最重要行業，為就業增長的最大引擎。亞太地區平均經濟而言，每100名工人中，有55名從事服務業，其中22名從事批發、零售貿易或酒店業。中小型企業(SME)創造了許多服務業的工作，這類員工少於250人的公司幾乎佔了澳洲、日本、南韓和新西蘭所有工作的70%。

報告指出，中小企業通常沒有很多資源可以用來應對經濟突然停頓的危機。當放貸者對前景更加不確定並減少敞口(即未被對沖的風險)時，中小企業融資可能會惡化。隨着收入的下降，中小企為了維持生存將被迫削減可能的所有支出。而大多數情況下，他們最大的支出將是工資。

該行估計，疫情大流行將影響亞太區經濟7.5個百分點，可能影響澳洲、澳洲、日本、南韓、新西蘭，以及泰國的失業率。據該行的結果又表明，經濟增長大幅下滑導致失業率上升了多達4個百分點，其中澳洲和南韓的影響最大。

該行亞太區首席經濟學家Shaun Roache稱，失業率的上升可能比以前的周期要大，因為經濟衰退幅度大得多，而且集中在服務業。失業將打擊家庭的償債能力，變相鼓勵儲蓄，進而令消費放緩。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200