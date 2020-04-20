里程碑！香港首隻加密貨幣基金獲批　目標規模7.8億元

外國傳媒報道，意博資本推出了香港首隻獲批的加密貨幣基金，目標第一年規模達到1億美元(約7.8億港元)，這為機構投資者提供了官方許可的比特幣投資窗口。

這家香港資產管理公司的區塊鏈部門Arrano Capital周一(20日)宣布推出比特幣基金，此前該機構本月滿足了香港證監會關於投資於虛擬資產的持牌條件。這是大約一年前當地監管機構開始研究對加密貨幣行業進行監督以來，首次批准此類基金。香港證監會先前曾向香港的Diginex等加密資產管理公司授予牌照，但這些機構還沒有達到運行僅向機構投資者推介的純加密貨幣基金的全部標準。

儘管全球的機構和家族理財室已經找到了投資比特幣和以太坊等加密貨幣的途徑，但受到監管機構認可的投資工具，可能會受到關注。雖然沒有具體的啟動目標，但Arrano Capital首席投資官Avaneesh Acquilla表示，公司希望頭一年內通過追蹤比特幣價格的基金使所管理的總資產超過1億美元。他說，計劃於今年晚些時候推出的第二款產品將是一個積極管理型的基金，投資於一籃子數碼貨幣。

Acquilla說：「我們決定啟動該基金，以滿足專業投資者的市場需求，這些專業投資者日益關注比特幣作為替代儲值手段的價值。比特幣最終要得到廣泛接受並贏得人們的信任，就需要有監管。」

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