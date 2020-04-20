加速外闖！華泰證券冀國際業務佔有率倍增

外國傳媒報道，就在華爾街的銀行在中國加大投資，以在規模45萬億美元的這個金融市場爭取更大佔有率之際，中國一些規模最大的證券公司則反其道而行之。

華泰金融控股(香港)有限公司是華泰證券在香港的投資銀行子公司，其執行長王磊表示，華泰證券擺脫對新型冠狀病毒疫情的擔憂，目標是把國際業務的相對佔有率提高一倍，達到總體收入約20%，也將考慮更多海外收購。

隨着中國進一步向全球公司開放其金融市場，中國政府正通過鼓勵像華泰這樣的本地公司在國內外做大做強，努力培育「航母級」的證券公司。消息人士表示，中國考慮合併兩家最大的國有券商──中信證券和中信建投證券。若該交易成真，那麼隨着中國從4月1日開始取消外資券商股比限制，合併後的實體將可以更好地與諸如高盛集團和其他國際大行展開競爭。

華泰證券成為首家利用「滬倫通」股票聯通機制在倫敦掛牌的首家公司之後，正加倍努力推進國際擴張。華泰證券去年6月在倫敦募集了17億美元。

王磊指出，通過借助這個計劃在倫敦掛牌，華泰打開了市場，而當其他中國公司來英國上市時，華泰自然就成了首選銀行。

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