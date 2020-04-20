【深度解構】股樓定存通通無甚回報　內地民眾陷「資產荒」

外國傳媒報道，隨着全球央行聯袂減息，世界進入低利率時代已無異議。裹挾在寬鬆潮中的中國，各類資產回報也隨之快速下行，疫情過後的老百姓正面臨資產如何保值、增值的難題。

報道訪問了今年30歲、在上海一家外企工作的Kimico Jiang，此前每個月工資都要定存一部分到餘額寶。但就在本月初，餘額寶回報率跌破2%的時候，她開始考慮改變這個習慣，但對於要投向哪裏，感到十分茫然。

在全球為應對新冠肺炎疫情衝擊而走向寬鬆的政策推動下，美國10年國債孳息率處在歷史低位，歐洲該指標更是進入負利率。中國徘徊在2.5%附近的國債孳息率處在2002年以來低位附近；而且在經濟遭遇數十年來最糟糕的一個季度後，中國人民銀行(即中國央行)的寬鬆步伐短期內並不會停下，在政策利率下調後，4月貸款市場報價利率(LPR)創去年8月改革以來最大力度減幅，分析師預計中期借貸便利(MLF)和LPR在第2季仍有下調空間。

中國工信部稱，製造企業面臨再次減產、停產風險；上周剛剛「定向降準」並下調政策利率的中國央行表示，將通過定向降準、再貸款等政策措施，繼續引導信貸資金支持實體經濟，特別是小微企業的發展。

【內地民眾面臨「資產荒」】

在此背景下，愛儲蓄的中國居民手握大量財富，卻需要面對樓市調控不止、理財收益下降、違約風險提升所帶來的「資產荒」。除了要適應低利率環境，股市或許讓部分風險偏好較高的投資者，看到一些資產增值的機會。

據普益標準提供的數據顯示，3月份中國的銀行「非保本理財產品」月均回報率已跌至4.02%附近，創2016年11月以來新低；較2018年2月高位5.16%下降超過1.1個百分點，並已明顯跑輸近半年以來的通脹水平。

以餘額寶為代表的貨幣市場基金回報更低，其7日年化回報率當前約為1.87%，是該基金的歷史最低。

光大證券首席固定收益分析師張旭稱，在當前流動性充裕、市場利率下行的大背景下，未來理財回報率進一步下降是大規律事件。

【樓市調控難見放鬆】

房地產市場一度是中國老百姓財富增長的最重要來源，然而，在「房住不炒」的大政策方針下，其投資屬性已然大幅降低。上周五(17日)召開的中央政治局會議重申「房住不炒」，周一(20日)LPR非對稱下調，也顯示地產政策調控方向未變，受此影響，周一中港地產股走勢疲弱。

國家統計局2016年開始編制的房地產景指數今年2月急速跌落至100下方，為4年以來首次，3月雖然輕微回升，但仍在100下方。據統計局定義，該指數低於100代表市場不景氣，反之為景氣。

諾亞控股研究部策略團隊總監姜奇甲稱，城鎮化進度放緩及「房住不炒」的政策基調，決定了整體上很難出現像2008、2009年，或者2014、2015年這樣明顯上漲的機會。

【股市是殘存的念想】

除了樓市和銀行理財外，老百姓另外一個重要的理財渠道是資本市場，而股市從市淨率來看似乎還留有不少增長空間。彭博數據顯示，滬綜指目前的市淨率約在1.38倍，接近2019年初1.26倍市淨率的歷史低位。

今年初，中國銀保監會還鼓勵將居民儲蓄轉化為資本市場長期資金，同時在彭博上月底進行的季度調查中，便有分析師將居民儲蓄轉移列為看好A股表現的理由之一。

姜奇甲稱，目前的宏觀以及市場環境已經非常接近A股築底的特徵了，即估值極低、流動性持續寬鬆、市場情緒低迷。倘若國外的疫情能在6月底前得到控制，更傾向於認為本輪A股築底的時間不會太長，目前就是分批入市的黃金時機。

不過，在經濟受壓和低利率環境下，A股還要過盈利關，老百姓理財還需謹慎。國金證券在4月中旬的報告中預計，2020年A股淨利潤按年下降0.6至2.1%，扭轉了此前增長7.8%的預測。

國泰君安固收首席分析師覃漢建議，疫情對經濟衝擊大，權益類資產波動太大，工薪階層買股票的節奏可以放慢一些。他認為，低利率環境是現實，餘額寶、理財產品等的低收益總比虧損好。

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