【果粉受落】新iPhone靠「平」成功殺出血路…

蘋果公司(Apple Inc.)上周五(17日)起接受新iPhone SE預購，銷售渠道反應銷情理想。蘋果公司香港官網最新訊息顯示，預購新iPhone SE，須要一至兩周才能到貨；內地官網每人限購兩部，電訊商客戶預購反應佳。蘋果公司新機款預購情況理想，變相對相關概念供應鏈股份的營運派定心丸，雖未足以完全抵銷新冠肺炎疫情對銷情的打擊，但整體形勢有望喘穩。

新iPhone SE派備4.7吋螢幕，採用與iPhone 11相同的A13仿生晶片，加上保留Touch ID指紋辨識，入場價399美元(香港入場價3,399港元起)，打着「史上最便宜iPhone」旗號應市，成功在經濟不景下靠平價路線殺出血路！

市場分析師預計，新iPhone SE第2季出貨量約900萬部，全年預估出貨量為2,000萬至3,000萬部，料可為一眾蘋概股的營運帶來「及時雨」。

蘋果公司股價上周五收報282.8美元，已較3月份低位反彈逾兩成。

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