無視油價暴瀉！香港續膺全球入油最貴地方　有國家「免費」？

油價節節向下，香港汽油依然貴絕全球，凸顯油公司加快慢減的情況未見重大改善！根據網站GlobalPetrolPrices.com資料，截至今年4月13日，香港依然是全球入油最貴的地方，入每公升汽油平均要16.74港元，較去年7月經濟環境仍算較佳時約17港元僅便宜1%左右，更遠高於第2位的中非共和國14.2港元。

相比之下，去年7月排名第2的挪威由每公升15.28港元，大降至目前僅11.23港元，降幅達26%，全球排名亦大降至第15名。美國則由去年7月6.31港元，跌至目前僅4.59港元，幅度約27%；中國內地亦由去年7月的8.03港元，瀉至目前6.5港元。

全球最便宜地方是委內瑞拉的0港元，惟相信理由是無法統計；排尾二的是伊朗，入每公升汽油平均僅0.71港元。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200