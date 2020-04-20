【市後重點睇】紐油仍挫兩成 道期偏軟

美匯指數報99.88，港匯企7.7505，離岸人民幣(CNH)企7.08上落，美元兌日圓處107.7，歐元守1.0868，英鎊略回軟至1.2458。金價報1,674美元。紐油仍跌兩成；布油跌2%見每桶27.46美元。道指期貨跌147點。

●A股快報：滬綜指收升0.5%，外資連續5日錄得淨買入。

-部分指數異常！上交所：啟動應急處置預案。

-首季央企淨利潤按年大跌58%。

-發債撐市！財政部擬再提前下達1萬億人幣專項債。

-發改委：將進一步推進外商投資。

●亞洲股市：日股跌逾200點，澳股挫逾2%。

-日本3月出口按年挫11.7%，遠遜預期。

●【深度解構】

-股樓定存通通無甚回報，內地民眾陷「資產荒」。

●【債主有難】傳新加坡興隆炒燶期油，涉8億美元虧損。

●【限聚令VS股東會】中電公布股東周年大會特別安排。

●【全球救市】傳南韓將推新一輪援助措施，規模涉20萬億圜。

●【全球攬炒】隔離令重挫服務業，標普料亞太區失業率激增。

●新冠肺炎：

-英國封城後外出購物民眾銳減83%。

-高盛料美企今年現金支出大削33%破紀錄。

-麥肯錫料歐洲5900萬個職位面臨被裁風險。

●傳阿里未來3年投資2千億人幣，拓展雲基礎設施。

●加速外闖！華泰證券冀國際業務佔有率倍增。

●里程碑！香港首隻加密貨幣基金獲批，目標規模7.8億元。

-油價急瀉：葉佩蘭指與期貨平倉有關。

-無視油價暴瀉！香港續膺全球入油最貴地方，有國家「免費」？

●科技應用提升！近三成港人曾用穿戴裝置作健康管理。

●恒生銀行：逾2,000客戶有興趣申請百分百貸款計劃。

●渣打：將捐助一千萬元，資助劏房家庭「交租」。

●商廈劈租：

-中環中心意向呎租低見50餘元，李月華或損手。

-灣仔乙級商廈單位呎租僅20元，創十年新低。

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