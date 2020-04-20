【市後重點睇】紐油仍挫兩成 道期偏軟
2020年04月20日 16:14
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(Getty Images圖片)
美匯指數報99.88，港匯企7.7505，離岸人民幣(CNH)企7.08上落，美元兌日圓處107.7，歐元守1.0868，英鎊略回軟至1.2458。金價報1,674美元。紐油仍跌兩成；布油跌2%見每桶27.46美元。道指期貨跌147點。
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