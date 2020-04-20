宏利新推兩款儲蓄產品　保障受保人至100歲或以上

宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道表示，港人預期壽命為全球最長，需為更長遠的退休時間作好財務準備。在肺炎疫情下，近期市民對保險的關注度有所提升，至今宏利遙距投保產品的市場反應良好。目前該公司有18款產品可作遙距投保。

該公司宣布推出兩款儲蓄產品，均可保障受保人至100歲或以上，並帶來定期收入，每年派發相當於名義金額5%的保證現金儲備，並設有非保證的終期紅利。

另方面，兩款產品均可於第15個保單周年日起，鎖定最多50%終期紅利，每年提取部分紅利以自製現金流。值得留意的是，兩款有關產品均未納入宏利遙距投保項目。

以45歲男性投保宏利的「赤霞珠終身壽險計劃2」、保單繳費期5年、及於60歲每年提取3.3%終期紅利為例，總內部回報率為4.6%，單計保證回報率則為1.4%。

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