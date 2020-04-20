誰沒有穿泳褲？Carson Block：疫情令金融欺詐陸續曝光

「股神」巴菲特的名言：「潮退後便知誰沒有穿泳褲」，沽空機構渾水創辦人Carson Block接受外媒訪問時亦表示，新冠肺炎導致融資市場緊張，金融欺詐往往在這樣的壓力將難以掩飾，他預期隨着11年牛市結束，將有更多欺詐個案陸續曝光。

回溯2008年金融海嘯後，掩藏多年的馬多夫龐氏騙局終於爆煲，如今恐歷史重演。

受油價暴跌拖累，新加坡石油交易商興隆(Hin Leong)據報隱瞞了約8億美元的期貨合約虧損，或導致向其貸款的銀行造成嚴重損失。

本月較早前，在美國上市的內地瑞幸咖啡承認帳目造假，觸發股價大瀉81%，之後「好未來教育」亦被揭發收入造假。

沽空機構GMT主管Gillem Tulloch指出，當一些企業極為賺錢但不派發股息，或產生淨現金流但卻尋求外部資金，或債權與現金同樣地多，便需格外小心。

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