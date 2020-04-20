美股大好友：股市料已見底　是時候「別人恐慌我貪婪」

外國傳媒報道，華爾街星級分析員、一向是「美股大好友」的Fundstrat Global Advisors策略師Tom Lee表示，近期美國股市反彈，使它不太可能再次下試3月中旬觸及的低位，建議投資者買入非必需消費品類股。

他表示，標指收復了2月中旬以來創紀錄跌勢的一半，有強有力的歷史先例表明底部已經到來。他說，自1929年以來10次跌幅達到或超過30%的下跌行情中，只有4次再次下試了「最終低位」，而指數收復跌幅50%則「在很大程度上消除了」這種風險。該指數上周五(17日)收於2,875點，較3月23日的近期低位上漲了28%。

他預測，標指年底將觸及3,450點，是彭博跟蹤的策略師中看漲程度最高的，建議買入「處於危機中心」的股票。這些股票與消費者有關，因為他認為信心指標將大跌至與2008年全球金融危機、甚至1979年一樣低的水平。「當消費者信心低迷時，從歷史上看，這是增持非必需消費品類股的最佳時機。」

他還認為，美國的科技、醫療健保和金融公司將受益於供應鏈從中國轉移回美國，預計這將是新型冠狀病毒危機後的一個趨勢，並預計住房、家裝和金融公司將從人們轉向在家辦公的趨勢中獲得提振。

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