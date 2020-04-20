張華峰倡滙豐分拆亞太業務上市　防香港股東利益受損

另外，他又聯絡滙控，期望在合符英國當局要求及股東利益下，滙控能考慮以股代息安排，雖然攤薄股東權益，但比「乜都冇」更好。他又建議滙控日後可考慮分拆亞太業務上市，以防香港股東利益再受損。

被問到會否和香港中小型業主會創辦人呂健宇健發起的「滙豐小股東權益聯盟」合作。張華峰指，同情小股東，但從報道得悉有關人士的背景，而做法投機而非投資，在這事上合作不合適，並表示雙方未有接觸。

至於市場上出現有心人在通訊軟體開設群組，向成員提供「投資貼士」，有不少投資者受騙。張氏提醒散戶要小心，這類人士沒有證監會牌照，有關言論及投資建議並不受監管。

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