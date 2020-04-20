台央行預警︰疫後去全球化恐提速　巨額放水削弱金融系統

台灣央行副行長嚴宗大表示，新冠肺炎疫情後全球供應鏈與全球化發生實質改變，或產生一定規模的去全球化現象，更警告各國爭相大開水喉推出財政和貨幣刺激政策，將令債務攀升及削弱金融系統，而在眾多不確定性因素下，全球經濟增長受到抑制，恐讓更疲弱的經濟增長成為「新常態」。

嚴指，2018年中美貿易戰導致中美供應鏈分流，新冠肺炎疫情後可能一定程度上加速去全球化現象。疫情發展已極不明朗，並可能令原來已經存在的中美貿易戰及其他地緣政治衝突等事件更加難解，進一步增加政經不確定性，抑制全球經濟增長動力，讓更疲弱的經濟增長成為「新常態」。

他又指，近年來，在低利率及寬鬆貨幣環境下，去年第4季全球債務相對國內生產總值(GDP)比率升至逾322%歷史新高點，家庭、政府與企業部門債務均大幅增長。他預期，各國加碼推出大規模財政和貨幣政策救市，將令全球債務將激增，除進一步提高金融脆弱性外，若未來經濟再「出事」，進一步救市彈藥便所餘無幾。

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