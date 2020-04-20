【fb直播】港股淡靜有原因？

2020年04月20日 16:51
  • 東網電視
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    周一(20日)港股無乜方向，成交不足900億港元，為乜咁淡靜？人行公布一年期貸款市場報價利率(LPR)下調0.2厘至3.85厘，變相減息，內地會否繼續放水？短期要留意咩因素？恒指繼續向上空間有幾大？
    新冠肺炎疫情拖累全球原油需求，國際油價未止瀉，紐約期油失守15元水平，創超過21年來新低。不過「三桶油」股價走勢先低後高，因乜解究？博油價反彈嘅時機到未？
    部分營運雲端的軟件股繼續跑出，金山軟件(03888)旗下雲端業務—金山雲，在美國遞交上市申請，即市最多升近6%，金蝶國際(00268)破頂兼連升7個交易日。呢類股份追入值博空間有幾大？
    5G概念股亦有追捧，京信通信(02342)即市最多炒高7%。至於首季多賺13%的中國鐵塔(00788)亦有資金流入，績後點部署？
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