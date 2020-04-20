【fb直播】港股淡靜有原因？

周一(20日)港股無乜方向，成交不足900億港元，為乜咁淡靜？人行公布一年期貸款市場報價利率(LPR)下調0.2厘至3.85厘，變相減息，內地會否繼續放水？短期要留意咩因素？恒指繼續向上空間有幾大？

新冠肺炎疫情拖累全球原油需求，國際油價未止瀉，紐約期油失守15元水平，創超過21年來新低。不過「三桶油」股價走勢先低後高，因乜解究？博油價反彈嘅時機到未？

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