配合技術革命！李小加籲設立數據要素產業化聯盟

他認為，在數據推動發展的智能時代，數據將成為推動技術革命，以及重新定義人類社會未來的核心動力。而數據市場仍處於非常初期的發展階段，現時很難判斷許多問題的答案對與錯，必須以開放的態度、動態的視角和發展的眼光嘗試犯錯、容許犯錯，不斷調整認識與認知。另外，必須對數據資產的基本屬性有一定的認識，因為未來的數據與今天熟悉的傳統生產元素，具有本質上的差別。

李小加又以自問自答方式，提問8條問題包括數據誰屬、監管以至開放等範圍。他認為，在使用數據前，須制定監管框架，明確哪些數據不可共享或交易，並由政府監管。政府日後不僅是數據的生成者、收集者、儲存者，和使用者，也會逐漸成為社會商用政府數據的經濟受益者，惟市場關注政府如何設計、制訂規則，以及在商業參與者之間確定及轉換角色。

他又提到，數據於日後將會超越國界、種族、政治和感情，而更早、更廣泛、更包容地發展數據共享與交易，或讓中國擁有先發優勢，從而在抗疫後的去全球化中，利用大數據領先於其他經濟體。

他續指，一方面中國比任何國家都更數碼化、更互聯網化、更具能力運用人工智能、量子計算與區塊鏈等新技術；另一方面中國因掌握這些核心技術和規模而更具備重塑世界格局和提升中國全球領導力的條件。

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