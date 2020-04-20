秋後算帳！美國3大航空公司恐狂炒逾10萬人

外國傳媒報道，一場全球公共衛生災難可能演變為一場長期的經濟衰退，到2021年，美國航空業都將面臨流量受限、收入震盪的黯淡前景。

美國三大航空公司的道路本已崎嶇不平，隨着數十億美元的政府援助在秋季結束，未來的前景可能進一步惡化。包括達美航空、聯合航空在內的多家航空公司已經開始公開探討如何縮減業務，而美國航空集團已開始進一步淘汰較老的機型。

根據一位分析師的計算，整個行業可能損失多達10.5萬個就業崗位。

按照500億美元政府援助方案的規定，航空公司在今年9月30日之前不得裁員，但它們已經警告僱員，裁員幾乎不可避免。縮編計劃反映了業界普遍認為，2020年的收入可能會萎縮到多年以來的低位。Cowen & Co.表示，復甦之路很可能是漫長的，該機構預計，機票銷售可能到2025年都無法恢復到疫情前的水平。

聯合航空行政總裁和總裁Oscar Munoz和Scott Kirby在4月15日致員工的備忘錄中說：「經濟前景富有挑戰，意味着我們未來將不得不做出一些艱難的決定，來進行航空公司、整體勞動力的規劃，縮小其規模。」

哪怕旅客人數驟減幾百萬人，要獲得政府補助從而支付薪金，航空公司暫且無法裁員或減薪，今年夏季的人員安排將大體如常。不過，到了秋季後，情況就可能惡化了。達美航空行政總裁Paul Jacobson上月對僱員表示：「往後我們的規模會縮小，當然會比疫情之前小一點。」

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