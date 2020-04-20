現金至上！全球基金3月沽日債創新高

外國傳媒報道，全球基金3月份的日本10年期國債賣出量創歷史新高，新冠疫情經濟衝擊所引發的擔憂日益加大，導致投資者紛紛平倉套現。

外資3月份淨賣出的10年期日本國債多達1.88萬億日圓(約1,357億港元)，創出了彭博2004年開始基於日本證券業協會統計數字編制這數據以來的最高紀錄。

雖然日本國債對於渴求收益的美元投資帳戶而言，一直是頗具吸引力的投資目標，但上個月波及所有資產類別的急劇動盪，使一向最安全的資產也成了投資者的拋售對象，現金成了他們的唯一追求。日本10年期國債孳息率3月累計上漲0.16厘，創2013年5月以來最大月度漲幅。

野村證券駐東京高級利率策略師Takenobu Nakashima說：「伴隨席捲全球的平倉套現狂潮，3月份全球基金就像拋售美國國債一樣，也在拋售其一向青睞的10年期日本國債。」

日本證券業協會周一(20日)發布的數據同時顯示，日本國債孳息率上漲，也促使日本國內保險公司大量囤積超長期國債。這些公司當月淨買入了8,326億日圓的20年、30年和40年期日本國債，規模創出了2013年12月以來最多。

三菱日聯摩根士丹利證券駐東京策略師Katsutoshi Inadome說：「美元融資日益困難，迫使日本投資者賣出外國債券回歸國債，國內孳息率上揚，也為其回歸日本國債提供了激勵。」

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