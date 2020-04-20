【疫市冧價】屯門時代租金跌至「7字頭」　麗寶5客排隊睇樓

香港剛公布的失業率創逾9年新高，經濟前景未容樂觀，市場持續錄得業主劈租及減價甩貨個案，屯門屋苑月租更跌至「7字頭」，回到5年前！

【屯門時代廣場月租7500元】

市場消息透露，屯門時代廣場C座一個中層單位，實用面積272方呎，3月底以每月8,000元放租，終再減500元，僅以7,500元租出，呎租約27.6元。據了解，上址於2015年期間，曾以7,800元租出，是次租金跌穿5年前水平，若以同類型單位市值月租約8,500至9,000元計，低市價約12%至17%。

同區單幢樓麗寶大廈一個高層單位，實用面積248方呎，僅以月租7,200元租出，呎租約29元。

【麗寶大廈5組客排隊睇樓】

另外，利嘉閣梁桂華表示，麗寶大廈中層D室，實用面積約238方呎，兩房間隔，叫價370萬港元放盤，其後將叫價下調至350萬元，隨即吸引5組客人同時排隊睇樓，有外區客能即時決定，終獲減至340萬元成交，累計減價30萬元或約8.1%，呎價約14,286元。原業主於2016年11月，以約250萬元購入單位，持貨約3年半，現轉手帳面獲利約90萬元，物業升值約36%。

【嘉湖山莊呎價連環失守萬元關】

至於天水圍嘉湖山莊呎價，連環失守一萬關口，交投量稍為升溫。市場消息稱，其中樂湖居7座低層A室，實用面積639方呎，套三房間隔，以598萬港元易手，呎價9,358元。中原文家輝亦稱，另一個翠湖居5座低層D室，實用面積546方呎，三房間隔，以543萬元沽出，呎價9,945元，新買家為本區上車客，睇樓近三個月，最近見疫情稍有緩和，即出動洽購上址，獲減價7萬元入市。

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