【疫市冧價】屯門時代租金跌至「7字頭」 麗寶5客排隊睇樓
2020年04月20日 17:22
東網電視更多新聞短片
香港剛公布的失業率創逾9年新高，經濟前景未容樂觀，市場持續錄得業主劈租及減價甩貨個案，屯門屋苑月租更跌至「7字頭」，回到5年前！
【屯門時代廣場月租7500元】
市場消息透露，屯門時代廣場C座一個中層單位，實用面積272方呎，3月底以每月8,000元放租，終再減500元，僅以7,500元租出，呎租約27.6元。據了解，上址於2015年期間，曾以7,800元租出，是次租金跌穿5年前水平，若以同類型單位市值月租約8,500至9,000元計，低市價約12%至17%。
同區單幢樓麗寶大廈一個高層單位，實用面積248方呎，僅以月租7,200元租出，呎租約29元。
【麗寶大廈5組客排隊睇樓】
另外，利嘉閣梁桂華表示，麗寶大廈中層D室，實用面積約238方呎，兩房間隔，叫價370萬港元放盤，其後將叫價下調至350萬元，隨即吸引5組客人同時排隊睇樓，有外區客能即時決定，終獲減至340萬元成交，累計減價30萬元或約8.1%，呎價約14,286元。原業主於2016年11月，以約250萬元購入單位，持貨約3年半，現轉手帳面獲利約90萬元，物業升值約36%。
【嘉湖山莊呎價連環失守萬元關】
至於天水圍嘉湖山莊呎價，連環失守一萬關口，交投量稍為升溫。市場消息稱，其中樂湖居7座低層A室，實用面積639方呎，套三房間隔，以598萬港元易手，呎價9,358元。中原文家輝亦稱，另一個翠湖居5座低層D室，實用面積546方呎，三房間隔，以543萬元沽出，呎價9,945元，新買家為本區上車客，睇樓近三個月，最近見疫情稍有緩和，即出動洽購上址，獲減價7萬元入市。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！