東涌牽引配電站擬改劃住宅　提供1289伙

規劃署就修訂向區議會作出諮詢，文件顯示，該幅土地總面積約154,789方呎，其中約113,132方呎已批予港鐵公司，作東涌牽引配電站及一些毗鄰鐵路設施，其餘約41,657方呎面積為毗鄰兩幅未批租政府土地。上述土地擬議改劃為「住宅(甲類)8」地帶，地積比率6倍，估計可興建3座47層高住宅樓宇，住宅樓面約929,058方呎。

此外，社會福利署建議在擬議發展項目內提供5項社福設施，包括綜合家居照顧服務隊分處、殘疾人士社交及康樂中心、到校學前康復服務辦事處、家長/親屬資源中心，以及嚴重殘疾人士家居照顧服務用址。

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