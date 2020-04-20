張華峰：可考慮放寬大股東增持限制　穩市場信心

近期市況波動大，不少企業控股股東均出手增持股份。不過，根據《公司收購、合併及股份購回守則》，股東設有「2%自由增購率」限制。立法會金融服務界議員張華峰認為，在特殊情況下，可考慮放寬大股東增持限制0.5至1%，即一年內增持最多增持2.5至3%，以穩定市場信心。

他提到，在證監會成立以前的「四會年代」，若市場出現大幅波動，「會出聲叫(大股東)出手」，但強調放寬只限市場波幅異常大的特殊情況，否則條例的設立意義便會失效。

他又指，有關放寬限制，不宜給予全部上市公司，並可透過「先增持後申報」方式進行，因為如需要增持前作出申請，所需要的時間變得較長，或令透過增持而穩定市場信心的效果減弱。

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