「百分百擔保貸款」首日接受申請　按證：銀行查詢和申請踴躍

「百分百擔保特惠貸款」周一(20日)首日接受申請，香港按證保險發言人表示，從銀行方面了解，銀行初步收到的查詢和申請踴躍，具體數據有待處理和分析。

發言人提醒，有意申請「百分百擔保特惠貸款」的中小企，需直接向參與銀行遞交申請，待銀行完成貸款審批後再提交到按證保險公司。當銀行交妥文件給該公司後，會於3個工作天內批出申請。

南洋商業銀行發言人表示，該行目前已接受近300間公司客戶查詢和申請，預期隨計劃推廣，可為更多本地企業紓緩資金壓力。

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