【糧食危機】內地承認今年情勢可能比較艱難

中國農業農村部副部長于康震周一(20日)在記者會中表示，全球糧食恐觸發新危機，承認儘管中國穀物供應充足，但也有部分食品品項面臨「進不來」或「出不去」的問題。

他指出，部分國家限制糧食的措施，影響糧食貿易及供應，讓糧食價格上揚，「疫情的快速蔓延，為全球農業貿易及市場帶來巨大的不確定性，如果疫情持續蔓延且升級，對全球糧食貿易及生產的衝擊肯定會加劇，可能會導致新一輪的糧食危機。」

他表示，中國如米、麥等穀物的自給充足，但例如大豆、食用油等可能會受到影響。中國的水產、蔬菜、茶葉等，則可能因外國的經濟封鎖而面臨貨出不去的窘境。

他又承認，非洲豬瘟的疫情有隨復工而捲土重來的風險，還有蝗災、旱災及水災的影響之下，今年的情勢確實可能比較艱難。

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