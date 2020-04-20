經濟似有曙光！波羅的海指數連續第7周上揚

外國傳媒報道，素有大宗商品市場及全球航運指標之稱的波羅的海乾散貨運價指數(BDI)出現回升迹象，並且連續第7周上揚，主因是中國逐漸擺脫疫情陰霾，可能帶動對鐵礦砂的需求。

數據顯示，衡量鐵礦砂、穀物、煤、肥料等大宗乾散貨運輸成本的BDI已連續第7周上漲，並於上周五(17日)漲至751點，連續第6天收市有升幅。

新加坡船舶經紀商Banchero Costa研究部門主管Ralph Leszczynski說：「中國是第一個遭遇疫情衝擊的國家，現在也是第一個走出這場危機的國家，情勢正緩慢穩步恢復正常。」

不過，鐵礦砂的前景仍好壞參半。IHS Markit海運商品分析和研究部門全球主管Rahul Kapoor指出，澳洲礦場雖然已擴大鐵礦砂出口，但巴西出貨量仍低於平均值。

巴西官方數據顯示，首季鐵礦砂出口量為7,050萬公噸，低於去年同期的8,430萬公噸。礦業巨擘淡水河谷也在周一(20日)下調了全年鐵礦砂產量預測。

與此同時，儘管投資人押注中國政府將對國內經濟提供更多支持，但中國對鐵礦砂的需求前景仍充滿不確定性。Kapoor表示，許多人看好刺激措施提振中國經濟的成效，但經濟活動降溫意味經濟難以大幅復甦。

【何謂BDI？】

該指數是由全球幾條主要航線的即期運費加權計算而成，作為散裝原料的運費指數，衡量了鋼材、紙漿、穀物、煤、礦砂等民生物資及工業原料的運輸情況，與全球經濟景氣盛衰和原物料行情高低息息相關。因此，該指數被視為反映大宗商品行情，乃至全球經濟景氣程度的領先指標。

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