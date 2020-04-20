中國移動首季盈利微跌0.8% 3月5G用戶倍增
2020年04月20日 19:19
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(中新社圖片)
中國移動(00941)公布，今年首季純利按年倒退0.8%至235億元人民幣(下同)。3月底時流動客戶數為9.46億戶，比起2月份淨增逾300萬戶，其中5G戶月內淨增超過1倍至3,172萬戶，而4G客亦回升逾600萬戶至7.52億戶。
值得留意的是，中移今年首季通訊服務收入在新冠肺炎疫情下依然按年增長1.8%，延續去年下半年的升勢。公司指，期內手機上網流量按年增長43.4%，平均每月每戶手機上網流動(DOU)按年增逾16%至8.3GB。
中移曾指，4G客轉用5G後每月每戶平均收入(ARPU)升6.5%，預期日後推動作用更好，其首季流動ARPU為46.9元，按年跌6.7%，暫時能夠實現公司今年讓ARPU跌幅縮窄的的指引。
固網寬頻業務方面，上月底客戶總數達1.91億戶，首季淨增410萬戶，ARPU降至31.3元。
然而，由於新冠肺炎疫情影響手機及物聯網設備等的銷情，中移上季銷售產品收入按年銳減34.9%至124億元，導致公司期內營運收入按年仍要下跌2%至1,813億元。
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