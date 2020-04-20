【零售浩劫】佐丹奴盈警 料首季稅後溢利大減
2020年04月20日 19:20
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佐丹奴(00709)公布，截至周一(20日)，其於中國大部分門店已重新開業，但受疫情影響，預計大中華及南韓以外地區的門市將持續關閉一段時間；目前正與所有市場的業主商討租金減免，以及假若大流行持續下，對租賃條款無法提供可行業務表現的門市作出終止。
集團同時發盈警，預告今年首季股東應佔除所得稅後溢利將大幅減少，惟無法預測業務何時會恢復正常，無法量化疫情對其截至今年6月底止半年業績的實際影響。
集團指，將善用所有可行的政府援助措施，繼續精簡業務營運，把成本及開支降至最低，並密切監察大流行的發展及其對經營狀況的影響。
於2020年3月31日，集團的現金及銀行結存(扣除銀行貸款後)約為10.37億元。截至周一，該狀況並無重大變動。
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