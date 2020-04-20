【零售浩劫】佐丹奴盈警　料首季稅後溢利大減

集團同時發盈警，預告今年首季股東應佔除所得稅後溢利將大幅減少，惟無法預測業務何時會恢復正常，無法量化疫情對其截至今年6月底止半年業績的實際影響。

集團指，將善用所有可行的政府援助措施，繼續精簡業務營運，把成本及開支降至最低，並密切監察大流行的發展及其對經營狀況的影響。

於2020年3月31日，集團的現金及銀行結存(扣除銀行貸款後)約為10.37億元。截至周一，該狀況並無重大變動。

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