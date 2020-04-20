【大倒退至2001年】惠譽下調香港評級至「AA-」

惠譽下調香港評級，由「AA」降至「AA-」；評級展望為「穩定」。

值得留意，惠譽連續兩年下調香港評級，對上一次為去年9月5日，即不足8個月兩次狠削香港評級。香港是次被削級後，該機構予香港的評級返至2001年的相等水平。

惠譽解釋，香港經濟於去年經歷長期的社會動盪後，今年1月再受到新冠肺炎帶來的第二次打擊。為遏制疫情，港府推行的社會隔離措施，導致經濟活動萎縮及失業率上升，並促使政府推出刺激措施，令財政預算規模創下歷史高位。過往的反政府示威活動，本已損害國際社會對香港的營商環境及政治穩定的聲譽，產生評級下調壓力，上述挑戰出現更令情況雪上加霜。

惠譽預計，今年香港的本地生產總值(GDP)將下降5%，於全球經濟活動回復前設下，料明年GDP將反彈3.5%。本地零售銷售、訪客人數、機場流量及國際貿易於今年初急劇收縮，料有關表現上半年仍將保持疲軟。鑑於香港是一個小型開放的經濟體，並擁有大量國際貿易和貿易聯繫，惠譽認為，香港經濟仍面臨下行風險，結果將取決於全球疫情變化。

另外，惠譽維持澳門「AA」評級，評級展望為「負面」。

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