住房不炒！深圳緊急嚴查資金違規流入樓市

內媒報道，人行深圳中心支行周一(20日)向轄內各銀行發通知，要求緊急自我檢查關於房抵經營貸等資金違規流入房地產市場的情況，有關情況需當日上報。

據報，此次需要檢查的內容甚多，包括截至去年12月底及截至今年3月底的房抵經營貸餘額、對借款人名下經營實體的真實性調查情況、借款人自疫情發生以來新購房產並以新購房產作抵押的貸款情況、借款人貸後新增房產的監測情況等。

深圳樓市近期急速回暖。早前有媒體報道，個別人士及機構將用於買樓、炒股等貸款，經包裝後騙取當局提供的利息補貼。深圳市中小企業服務局周一發通告稱，該局將聯同銀保監部門加強對貸款貼息項目的審核，嚴防不符合補貼利息條件的貸款項目混入。

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