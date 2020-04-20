樓價UPDATES：粉嶺中心三房呎價跌至今年最低

樓市延續疲弱走勢，市場續錄低價成交，粉嶺中心原則三房單位，以今年屋苑最低呎價11,598港元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河鯉景灣8座低層C室，實用面積574方呎，兩房間隔，以935萬元成交，實用呎價16,289元。屋苑本月錄約7宗二手成交，目前有約65個放盤，最低叫價950萬元起。

●小西灣藍灣半島3座高層G室，實用面積455方呎，兩房間隔，成交價775萬元，實用呎價17,033元。原業主2009年9月以330萬購入單位，持貨11年帳面獲利約445萬元。

●鰂魚涌太古城春櫻閣高層C室，實用面積897方呎，三房連套房間隔，叫價約1,800萬元，減至1,728.8萬元易手，實用呎價19,273元。

●跑馬地山勝大廈中層B室，實用面積563方呎，兩房間隔，去年12月放盤叫價1,150萬元，二月減價至1,010萬元，最後進一步下調至968萬元售出，實用呎價17,194元。

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九龍區

●長沙灣四小龍屋苑過去兩天連錄8宗成交，其中昇悅居佔8宗，屋苑6座低層F室，實用面積513方呎，屬兩房則王，去年12月開價940萬元，本月初調減至880萬元，最終以858萬元易手，累減82萬元，實用呎價16,725元。

●奧運站海桃灣1座高層D室，實用面積578方呎，三房間隔，去年12月開價1,380萬元，累減120萬元，以1,260萬元成交，實用呎價21,799元。

●荔枝角美孚新邨5期蘭秀街15號高層E室，實用面積718方呎，三房間隔，叫價1,050萬元，降價至998萬元售出，實用呎價13,900元。

●牛頭角淘大花園C座中層4室，實用面積375方呎，兩房間隔，開價620萬元，放盤一日即以608萬元售出，買家為外區新婚客，實用呎價16,213元。

●茶果嶺麗港城1座高層F室，實用面積517方呎，兩房間隔，以760萬元易手，實用呎價14,700元。據了解，上址2013年買入價約483萬元，現轉手升值約277萬元。

●將軍澳SAVANNAH第3A座低層D室，實用面積448方呎，兩房間隔，放盤約兩個月，減價30萬元，以780萬元交吉售出，實用呎價17,411元，單位3年升值約273.8萬元。

●將軍澳廣場本月至今錄約5宗成交，包括6座中層D室，實用面積447方呎，兩房間隔，以770萬元放售，略減7萬元，以約763萬元成交，實用呎價17,069元。

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新界區

●粉嶺中心F座低層3室，實用面積513方呎，原則三房改作兩房間隔，放盤一個月減價35萬元，以595萬元沽出，實用呎價11,598元，為今年屋苑呎價低位。

●粉嶺御庭軒7座中層B室，實用面積462方呎，兩房間隔，開價約630萬元，議價後以610萬元易手，實用呎價13,203元。

●東涌映灣園5座中層C室，實用面積496方呎，兩房間隔，原叫價638萬元，減價35萬元，以603萬元獲用家承接，實用呎價12,157元。

●東涌映灣園5座高層F室，實用面積495方呎，開價650萬元，議價後減至615萬元售出，實用呎價12,424元。原業主2013年6月以440萬元買入單位，現轉手帳面獲利175萬元。

●大埔嵐山8座低層E室，實用面積493方呎，兩房間隔，以633萬元沽出，實用呎價12,840元。原業主於2014年7月以375萬元購入上址，持貨約6年帳面獲利258萬元，單位升值約68.8%。

●大埔新達廣場5座低層H室，實用面積620方呎，三房間隔，獲用家以880萬元承接，實用呎價14,194元，單位2009年5月至今升值近1.9倍。

●馬鞍山薈晴2座高層B2室，實用面積227方呎，開放式間隔，以405萬元沽出，實用呎價17,841元，原業主2016年10月以約373.9萬元購入單位，持貨3年帳面獲利約31.1萬元，升值約8%，扣除使費料僅微賺。

●馬鞍山薈朗2座中層A06室，實用面積293方呎，一房間隔，開價約550萬元，議價後以530萬元易手，實用呎價18,089元。

●元朗好順意大廈A座中層8室，實用面積266方呎，兩房間隔，成交價405萬元，實用呎價15,226元。

●屯門麗寶大廈中層D室，實用面積238方呎，兩房間隔，叫價370萬元，下調至350萬元後，即吸引5組客人同時排隊睇樓，終減至340萬元成交，累減30萬元或約8.1%，實用呎價14,286元。

●沙田碧濤花園雅碧閣中層B室，實用面積764方呎，三房連套房間隔，以965萬元易手，實用呎價12,631元。原業主於2016年購入單位，至今升值約46.7%。

●沙田第一城4月暫錄21宗成交，其中20座中層H室，實用面積327方呎，兩房間隔，以564萬元易手，實用呎價17,248元。

●上水海禧華庭1座低層G室，實用面積392方呎，兩房間隔，以485萬元獲承接，實用呎價12,372元。

●荃灣愉景新城7座中層H室，實用面積647方呎，三房連套房間隔，半年前叫價1,000萬元放售，累減95萬元以905萬元易手，實用呎價13,988元。

●荃灣麗城花園2期2座高層E室，實用面積668方呎，三房連套房間隔，成交價796.8萬元，實用呎價11,928元。

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