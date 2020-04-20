新股專輯：伊登軟件成功闖關

中國綜合IT解決方案及雲服務提供商伊登軟件通過上市聆訊，意味着或於短期內啟動招股程序。信達國際為獨家保薦人。

據更新後初步招股文件，該公司純利2,454.8萬元人民幣(下同)，按年倒退9.51%；收入按年增加29.37%至7.91億元，其中50.7%來自IT基礎設施服務；毛利率為10.5%，按年下降2個百分點。

值得留意的是，受累中美貿易戰，美國於2019年5月向所有企業實施美國原產或出口產品實施限制，該公司因而被禁止向最大客戶提供由美國出口或源自美國的產品及服務，預計2020年向來自客戶所得收益將按年減少超過60%。據內媒報道，華為為該公司最大客戶。

集資所得將用於擴大公司辦事處及增強服務實力把握中國各地區商機；增強及發展研發和IT服務實力以進一步擴展雲服務；用作備存履約保證金的資金；用於加強營銷力度及提升品牌知名度；以及用作營運資金及作公司一般用途。

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