尚‧珒溋加推138伙折實1274萬起　醫護享1%額外折扣

合景泰富集團市務及營銷總監(香港及海外)張詩韻表示，啟德新盤尚‧珒溋加推4號價單，提供138伙，分布於第一座及第二座，戶型包括一房至四房戶，實用面積由332至1,072方呎，部分單位更獲優先認購車位優惠。新一輪銷售預計將於周五(24日)進行。

龍湖集團香港營銷總監黃少鴻表示，為答謝香港醫護人員盡心守護巿民的健康，現特設「醫護人員置業折扣」，相等於售價之1%折扣，醫護人員可獲最高19%的總折扣優惠。

在此輪銷售的第4號價單中，扣除最高19%折扣後，單位售價由1,274萬至2,310.64萬港元，呎價由23,462至30,727元，折實平均呎價26,756元。

尚‧珒溋累積售出299伙，套現近43億元，平均成交呎價為25,949元，最高成交呎價近35,000元。

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