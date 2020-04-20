民眾驚訝！全球最大主權財富基金爆醜聞

外國傳媒報道，由於即將卸任的行政總裁涉嫌行為不當，挑選接替者的過程也存在疑問，全球最大的主權財富基金面臨嚴重質疑，捲入這場醜聞的除了豪華包機之外，還有提供私人演出的歌手斯汀。

該基金行政總裁Yngve Slyngstad不得不向外界解釋，他為何答應搭乘對沖基金經理Nicolai Tangen付款的包機，後者最終被選定接替Slyngstad的職位。這事件已迫使挪威當局考慮召開緊急會議，進一步調查Tangen是如何當選的。

監事會主席Julie Brodtkorb周一(20日)通過簡訊表示，負責監督這家1萬億美元基金的挪威央行監管機構將查明，此事是否構成違規。

此事敗露後，挪威民眾倍感驚訝，該國最具聲望的機構之一也因此陷入了醜聞。Tangen的任命先前已令外界感到不解。一些人認為，他乘坐私人飛機的生活方式似乎與這家旨在保障全國儲蓄的基金的精神相違背。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200