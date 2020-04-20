夜市UPDATES：道指跌幅縮至189點　港股夜期倒升

在新經濟股有買盤趁低吸納下，美股目前跌幅大為收窄，道指僅跌189點，報24,053點；標指跌12點，報2,862點；納指倒升23點，報8,673點。港股夜期報24,306點，倒升26點，低水24點。

Netflix現升逾4%；AMD升逾3%；亞馬遜漲逾2%。

【22:17】紐約5月期油周一(20日)暴瀉至每桶10.63美元，跌幅近42%，屢創1998年底以來最低，雖然部分原因是換倉活動影響，但全球需求大降是不爭事實，在油股拖累下，道指曾挫507點，低見23,735點，港股夜期報24,178點，跌102點，低水152點。

道指成分股之一的美國油企雪佛龍及埃克森美孚開市大跌超過5%，拖累道指大跌；標指能源類股亦挫超過6%。

現貨金升幅收窄至0.24%，現報每安士1,686.88美元。

不過，美國疫情有曙光，令大市跌幅不算太大。目前美國累計確診病例已超過75萬例，但紐約州州長Andrew Cuomo表示，該州最新的單日死亡病例數降至507例，並認為紐約州的疫情已過了高峰，且正處於下滑的趨勢。

惟另邊廂德國總理默克爾警告，德國還在新冠疫情的開端，需要繼續遵守封鎖措施，正考慮採取進一步措施來幫助經濟，例如採取措施幫助餐館，延長短期工作計劃，相信新的歐盟預算比疫情前討論的規模更大。

【21:34】國際油價暴跌利淡投資氣氛，市場亦觀望本周陸續出籠的大型公司業績，美股周一早段受壓，道指低開495點，報23,747點，納指挫96點至8,553點。重磅股中，蘋果公司(Apple Inc.)股價挫1.39%至278.87美元，亞馬遜則升1.39%至2,408點。

Sanford C. Bernstein警告股市將持續波動，短期內亦很大機會回調，理由是抗疫所實施的活動限制很難放寬，甚至之後可能恢復封鎖，該行亦同時擔心股市估值高企。較早前，高盛及摩根大通均憂慮股市再次拋售、並下試3月的低位。

公司消息方面，波音公司的737 Max飛機再被取消29架訂單，涉及單價29億美元，較早前，飛機租賃公司Avolon及通用電氣(GE)旗下租賃部門亦先後取消75架及69架訂單。波音股價早段跌3.73%至148.25美元。

另外，迪士尼遭瑞銀把投資評級，由「買入」降至「中性」，目標價114美元，瑞信亦降迪士尼評級，由「跑贏大市」削至「中性」，原因是主題公園收入受到疫情影響。迪士尼股價早段挫3.69%至102.7美元。

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