香港失業率連升6個月超預期　最慘行業係...

財經媒體彭博報道，3月份香港失業率連續第6個月上升，至2010年10月以來最高水平，因遏制新冠病毒疫情的限制措施，繼續令已遭受重創的香港經濟受壓。

香港1至3月份的失業率升至4.2%，高於彭博調查的經濟學家的預估中值4%。香港此次失業率連漲期創2008至2009年全球金融海嘯以來最長持續期。就業不足率攀升至2.1%，為近10年以來最高水平。

香港政府在新聞稿中表示，同期總就業人數和總勞動人口按年降幅分別進一步擴大至3.6%和2.2%，均為紀錄最大降幅。

與消費及旅遊相關行業(即零售、住宿及膳食服務業)合計的失業率急升至6.8%，為2009年全球金融海嘯爆發後的最高水平，尤其是餐飲服務活動業的失業率上升至8.6%；建造業、運輸業和教育業的失業率也上升了。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200