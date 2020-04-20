【糧食危機】咖啡豆也被搶！價格大升一成

外國傳媒報道，據國際咖啡組織(ICO)數據顯示，自2016年以來，咖啡豆價格和過去10年的平均水平相比，約下跌了30%，惟疫情爆發後，人們開始擔心疫情擾亂供應鏈而出現咖啡豆囤積行為，讓3月巴西阿拉比卡咖啡豆價格，與2月相比大升約10%，每磅高於1.12美元。不過，這較2011年每磅約3美元的高峰仍差距甚遠。

ICO指出，目前估計咖啡豆市場的需求超過產量，且運輸和收割停滯導致供應中斷，可能造成供應暫時短缺，令咖啡豆價格短期上漲。舉例來說，市場研究機構IRI數據顯示，法國和意大利近期的咖啡支出分別按年增約34.6%和29.5%。

另外，凱投宏觀(Capital Economics)助理商品經濟學家Samuel Burman指出，東非的蝗蟲入侵也可能威脅當地咖啡豆的收成。

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