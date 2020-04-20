新盤UPDATES：多個項目蜂擁加推　周內發售

發展商爭相加入推盤行列，各區多個項目蜂擁加推單位於周內發售，共涉單位多達數百伙，料將刺激本月一手住宅交投量持續上升。

●御半山II期月內暫沽41伙 加推20伙周六賣

項目售至今累售349伙，佔可售單位約91%，套現超過22億元。發展商有見項目持續受到買家追捧，今天再發出全新銷售安排，加推20伙於本周六(25日)以先到先得形式發售。是次加推單位戶型由一房至三房，折實呎價由14,179元至19,510元。

●OCEAN MARINI料本周末進行新一輪銷售

發展商逐步回復推盤步伐，會德豐地產旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI昨加推第6號價單，最快安排於周末進行新一輪銷售。

會德豐地產常務董事黃光耀指出，新加推價單涉及51伙，全數屬海景單位，佔39個為兩房戶、6個四房及3個一房單位，另有3伙特色戶，包括兩個連平台及一個連天台單位。

其中1B座70樓A室連天台戶，實用面積541方呎，價單售價1,480.8萬元，呎價27,372元，扣除最高22.1%折扣後，呎價21,323元暫為項目最高，而整張價單折實平均呎價16,705元，預計折後套現約5.3億元。

他指出，OCEAN MARINI銷售率高，近日一、二手交投有所增加，疫情有緩和迹象，適時加推單位。雖然疫情為經濟社會帶來影響，特別是零售、餐飲業，失業情況也有增加，但政府亦着力推解困措施，現時市場仍有不少有能力置業人士，加上低息環境，現階段也是入市良機，認為樓市有條件於下半年反彈。而限聚令對銷售安排影響不大，有信心處理並順利銷售，至於同系藍田茜發道住宅項目等待預售文件，希望可在季內推售。

此外，中原按揭為OCEAN MARINI提供按揭優惠，中原按揭董事總經理王美鳳表示，將為提供最高樓價八成按揭計劃，亦引入全期息率低至銀行同業拆息加1.24厘方案，封頂按息低至2.5厘，同時設現金回贈達貸款額1.6%。買家亦可選用最優惠利率(P)減2.9厘，實際息率低至2.35厘，亦設達貸款額1.3%的現金回贈。

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