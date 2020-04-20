奇妙關係！油價暴瀉　預示新興市場貨幣未來一年強勢

外國傳媒報道，原油如此快速地跌至極低價位，通常預示着新興市場貨幣會反彈。

MSCI新興市場貨幣指數在經歷了11年以來最嚴重的季度下跌後，其相對於最近月美國西德克薩斯中質油(即紐約期油)合約升至紀錄高位。以往只要該比率出現這種飆升，新興市場貨幣就會在隨後的12個月內上漲。

MSCI新興市場貨幣指數今年下跌不到6%，相比之下，紐約期油累瀉76%，布蘭特期油則累挫59%。這個新興市場貨幣指數表現出韌性的部分原因在於，其中一些高權重貨幣來自石油淨進口國，例如印度。這些國家的貨幣受益於較便宜的原油，從而限制了石油對整個新興市場的影響。

回看1998年亞洲貨幣危機之後，MSCI新興市場貨幣指數對紐約期油的比率在1998年12月達到當時的歷史新高，第2年MSCI指數就上漲了9.2%；在互聯網泡沫破裂導致的2001年美國經濟衰退結束時，該比率升至32個月高位，推動了新興市場貨幣12個月內上升4.9%；在2008年全球金融海嘯時，聯儲局將利率降低至接近零水平的幾天後，該比率達到了接近7年最高，新興市場貨幣在那之後的12個月漲幅為13%；2016年2月，在聯儲局重回加息道路幾周之後，新興市場貨幣與油價比率的關係躍升至17年高位，在隨後的12個月中，新興市場貨幣錄得8.1%的漲幅。

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