亞太資源入股加拿大銅企　涉251萬

Hudbay Minerals為一間受加拿大商業公司法監管的公司，其股份於多倫多證券交易所、紐約證券交易所及秘魯利馬證券交易所上市，主要從事生產銅精礦(包含銅、黃金及銀)及鋅金屬。Hudbay Minerals直接及透過其附屬公司於加拿大北馬尼托巴省及薩斯喀徹溫省，以及秘魯庫斯科擁有三個多金屬煤礦、四間選礦廠及一項鋅生產設施，並於美國亞利桑那州及內華達州設有銅項目。

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