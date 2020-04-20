亞太資源入股加拿大銅企 涉251萬
2020年04月20日 22:50
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亞太資源(01104)公布，附屬公司透過在多倫多證券交易所進行場內交易收購Hudbay Minerals合共15萬股，相當於Hudbay Minerals全部已發行股本約0.06%，總代價約45.2萬加元(約251萬港元)，即每股股份約3.01加元(約16.79港元)。
Hudbay Minerals為一間受加拿大商業公司法監管的公司，其股份於多倫多證券交易所、紐約證券交易所及秘魯利馬證券交易所上市，主要從事生產銅精礦(包含銅、黃金及銀)及鋅金屬。Hudbay Minerals直接及透過其附屬公司於加拿大北馬尼托巴省及薩斯喀徹溫省，以及秘魯庫斯科擁有三個多金屬煤礦、四間選礦廠及一項鋅生產設施，並於美國亞利桑那州及內華達州設有銅項目。
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