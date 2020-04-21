中環中心跌租三成　李月華投資恐失利

美聯商業區域營業董事麥世強指，一至兩年前商廈市道處於高峰期，當時中環中心的放租單位，意向呎租高達80至130元。惟近月寫字樓市場受壓，該廈放租盤叫價也出現回落，個別低層單位意向呎租更低至約50多元。

紀惠集團行政總裁湯文亮透露，旗下持有該物業28樓全層，部分單位已成功租出，成交呎租約70元，較早前叫價約80元，回落約10至15%。

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