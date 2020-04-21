中環中心跌租三成 李月華投資恐失利
2020年04月21日 00:02
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香港經濟衰退，加上受示威和疫情衝擊，甲級商廈租售價格持續下滑。本港歷來最大宗物業成交、由長實集團(01113)早年以總代價402億元出售75%權益的中環中心，呎租亦由高位回落達三成，當年接貨買家包括金利豐金融(01031)行政總裁李月華等料受影響，持有的商廈租值面對下調壓力。
美聯商業區域營業董事麥世強指，一至兩年前商廈市道處於高峰期，當時中環中心的放租單位，意向呎租高達80至130元。惟近月寫字樓市場受壓，該廈放租盤叫價也出現回落，個別低層單位意向呎租更低至約50多元。
紀惠集團行政總裁湯文亮透露，旗下持有該物業28樓全層，部分單位已成功租出，成交呎租約70元，較早前叫價約80元，回落約10至15%。
此外，雖然李月華旗下金利豐及先施錶行(00444)承租其位於中環中心的一部分樓層，但隨着成交租金不斷下降，業界料樓面於日後續租時，將面對租金下調壓力。金利豐金融一九年向李月華全資擁有公司承租中環中心72樓全層，為期三年，呎租115元。而2018年底先施錶行全資附屬公司承租該廈61樓一部分樓面三年，呎租92元。
長實集團2017年出售中環中心權益，包括約122萬方呎寫字樓及商舖樓面，呎價約3.3萬元。當時買家財團為中國港澳台僑和平發展亞洲地產，牽頭人為中資中國國儲能源化工集團，隨後市傳該集團退出收購，其位置由世茂房地產(00813)主席許榮茂及李月華等投資者接手。
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