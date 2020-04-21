林嘉麒：美股績後反應主宰後市

港股周一(20日)成交又再縮，不足九百億，觀望情緒明顯。自從四月六日，恒指重上10天線後，就表現反覆，升不多，跌也穿10天線。事實上，港股短期是龍或是蟲，還看美股本周業績期。要留意的不是首季業績是有幾差，差是意料之內，大戶的反應反而是重點。假如個股業績差，惟股價不太受影響，就代表了股價已反映負面情緒，美股再向上機會就變得更大。

至於內地，情況也不錯。周一LPR利率一如預期減20點子，再配合近期中共中央政治局會議，分析了國內外新冠肺炎疫情防控形勢，及當前經濟形勢，以穩行頭，相信內地股市進一步回穩下，有利港股短期走勢。

今次會議有多個關鍵字。首先，提到「六保」和「六穩」。前者指的是保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉。會議亦指出，要以更大的宏觀政策力度對沖疫情影響。「穩」則包括積極的財政政策要更加積極有為，提高赤字率，發行抗疫特別國債，增加地方政府專項債券，提高資金使用效率，真正發揮「穩定」經濟的關鍵作用。又提到「穩健」的貨幣政策要更加靈活適度，運用降準、降息、再貸款等手段，保持流動性合理充裕，引導貸款市場利率下行，把資金用到支援實體經濟特別是中小微企業上。

另一方面，會議刺激經濟內容中，涉及多個投資主題板塊，包括：專門提到加強傳統基礎設施投資。再重提基建，似乎代表國家對於穩經濟不遺餘力。同時，提出積極擴大國內需求，釋放消費潛力，做好復工復產、復商復市，擴大居民消費，適當增加公共消費。又提到老舊社區改造，加強傳統基礎設施。

值得留意的是，會議將早前「要加大宏觀政策調節和實施力度」中的「加大」換成了「更大」，凸顯政策力度要進一步加碼。財政政策方面，刪除「適當提高赤字率」中的「適當」，表明國家會不惜提高赤字率而保經濟。貨幣政策中，明確要運用「降準、降息」，意味早前有傳下調存款基準利率的可能性增加。

政策上無疑利好經濟，但我們也要留意內地首季業績壓力。上周A股同時進入首季業績期，截止4月17日，已有1,661家A股公司披露了首季度業績預警。其中，非金融業績增長的下滑幅度約30至40%。

已披露的行業中，農業、汽車、電子、食品飲料、部分休閒娛樂及互聯網企業業績增長相對穩健，持貨的投資者可略為放心。但是，航空機場、公路鐵路、建築、房地產以及部分消費相關的如餐飲旅遊、紡織服裝、家電等情況未太理想。假如大家持有此類別的股份，在首季業績期內要多加留意。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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