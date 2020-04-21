東方日報B1：港連環降級　低過澳門

新冠肺炎疫情肆虐及反對修訂《逃犯條例》風波直插香港「心臟」﹗繼今年1月穆迪後，事隔僅3個月，現再有國際評級機構狠削香港信貸評級！惠譽周一將香港評級由「AA」降至「AA-」，評級展望由「負面」轉為「穩定」，此為不足8個月，惠譽兩度對香港作出削級舉動，更令香港評級倒退至1年前水平。同日，惠譽則維持澳門的「AA」評級，展望維持「負面」。換言之，香港評級已被澳門爬頭趕過。

惠譽解釋，香港經濟於去年經歷長期的社會動盪後，今年1月再受到新冠肺炎疫情帶來的第二度打擊，加深香港營商環境及政治穩定的負面影響。

香港政府推行社會隔離措施以遏制疫情，導致經濟活動萎縮及失業率上升，繼而促使政府推出各種刺激措施，令財政預算規模創下歷史高位。

惠譽指出，過往的反政府示威活動，本已損害國際社會對香港政治及經濟穩定的聲譽，令評級產生下調壓力，而最新挑戰出現更令情況雪上加霜。

去年香港本地生產總值(GDP)下跌1.2%，惠譽預期，今年勢再跌5%，於全球經濟活動回復的前設下，明年經濟則會反彈3.5%。不過，今年初本地零售銷售、訪客人數、機場流量，以及國際貿易呈急劇收縮，料上半年有關表現仍保持疲弱。

由於香港為一個小型開放的經濟體，並擁有大量國際貿易及貿易聯繫，惠譽認為，香港經濟仍面臨下行風險，情況將取決於全球疫情變化。

另邊廂，惠譽維持澳門信貸評級及展望不變，指澳門經濟由着重賭業變為適度多元化，移向較穩定的增長模式，將有利澳門經濟長遠發展，而違約風險亦較預期低。惠譽予澳門評級罕有超於香港。

值得留意的是，去年九月惠譽已將香港信貸評級由「AA+」下調至「AA」，當時其已警告，若社會問題持續惡化、特區政府的自治權遭侵蝕，香港信貸評級將有進一步調低風險。香港是次被削級後，該機構予香港的評級已退至2001年的水平。

事實上，另一國際評級機構穆迪於今年初已率先把香港降級，直指香港的體制及治理實力低於其先前的預估，更將香港的長期發行人評級從「Aa2」下調至「Aa3」。

港府晚上回應指，對惠譽下調香港信貸評級感到失望，該評級決定反映了惠譽過度着眼於香港當前的社會政治議題，而並未充分考慮香港經濟和金融市場的穩固基調。

當局又指，惠譽關於香港與內地的經濟和金融聯繫日益加深不利香港信貸評級的觀點，更是沒有事實基礎。

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