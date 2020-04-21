【深度解構】紐約期油為何變負？「黑色星期二」勢觸目驚心

新冠肺炎疫情導致全球經濟陷入衰退危機，市場預期原油需求大幅萎縮，拖累國際油價今年以來一直下挫。國際油價本周上演史詩式暴跌，紐約5月期油於周一(20日)收報每桶負37.63美元，為史上首次以負值收市。

雖然油價「負數」實在令人難以置信，但卻是有可能的。這是因為石油商的油庫儲備已經注滿，惟鑽油台因成本問題，不能隨時關閉，因此油商被迫繼續產油。由於新增的油產已經無法放置，故油商寧願「倒貼」運費及開採成本，也要將閒置的油產送走。

RBC Capital全球商品策略主管Helima Croft表示，「現時市面上仍有大量原油運送到煉油廠，但煉油廠卻不需要它。」他坦言，已看不到短期內油市有任何紓緩因素，並對油價短期表現感到憂慮。

考慮到商品價格急挫，芝加哥商業交易所(CME)早前已表明，已經準備好原油期貨的負數交易。CME在4月8日一份備忘中指出，該交易所已經進行過測試，以確保期權負值交易的潛在可能性，並使市場能夠繼續正常運作。

值得留意的是，紐約期油主力合約將於美國時間周二(21日)下午5時(即香港時間周三凌晨5時)前作最後的轉倉，主流經紀商通知旗下客戶，美原油相關品種將按收市時的買賣價強行平倉，並將實現當時的任何浮動盈虧。

由於目前紐約5月與6月期貨合約價差已達創紀錄的逾50美元，交易商在「黑色星期二」進行主力轉倉時，恐將展開一輪好淡大戰，勢加劇油價波動及帶來一些潛在風險。

此外，大量投機者湧入原油市場，令油價走勢存在更多不確定性。對沖基金經理Pierre Andurand指出，過去一個月湧入石油交易所買賣基金(ETF)的資金大幅增長，石油類ETF持倉量歷史性暴增400%以上。

Andurand猜測，這些投機者是打算利用期貨溢價現像趁低買入、逢高賣出，該些投機交易料將加劇油價的波動性。這同時意味到，紐約期油出現負數，也可能跟期貨合約交易、平倉，以及投機買賣等因素有關。

事實上，紐約原油期貨交易都屬於財務盈虧上的交易，並沒有牽涉實物的交割。然而，如果交易雙方無法在合約到期前達成場外交易協議，到期後仍未交割的合約都必須以石油實物交割的方式進行結算。

此時，這些等待交割的原油會通過連接加拿大、美國中西部、西德克薩斯州和墨西哥灣沿岸的輸油管道運往俄克拉何馬州庫欣的倉儲中心。但問題是，庫欣原油庫存近期已大幅飆升，恐怕已經難以尋找儲油空間。

另外，美國原油生產重地德州將於周二再次召開監管會議，而主要頁岩油生產商亦將出席會議共同討論限產，並可能進行投票。在上周的減產聽證會上，各方均無法達成共識，市場憂慮美國頁岩油行業出現一片混亂。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200