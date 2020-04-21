美股收市：道指下挫592點　油股受壓

國際油價暴跌利淡投資氣氛，市場亦觀望本周陸續出籠的大型公司業績，美股周一(20日)受壓。道指收報23,650點，跌592點或2.44%；標指收報2,823點，跌51點或1.79%；納指收報8,560點，跌89點或1.03%。

重磅股中，蘋果公司(Apple Inc.)股價收跌2.08%，報276.93美元；亞馬遜全日則升0.78%，收報2,393.61美元。紐約期油史上首次跌至負數，油股受壓，埃克森美孚和雪佛龍分別收跌4.7%和4.16%。

Sanford C. Bernstein警告股市將持續波動，短期內亦很大機會回調，理由是抗疫所實施的活動限制很難放寬，甚至之後可能恢復封鎖，該行亦同時擔心股市估值高企。較早前，高盛及摩根大通均憂慮股市再次拋售、並下試3月的低位。

另外，美國新冠肺炎疫情有緩和迹象，周一美國累計確診病例已超過75萬例，但紐約州州長Andrew Cuomo表示，該州最新的單日死亡病例數降至507例，並認為紐約州的疫情已過了高峰，且正處於下滑的趨勢。

不過，另邊廂德國總理默克爾警告，德國還在新冠疫情的開端，需要繼續遵守封鎖措施，正考慮採取進一步措施來幫助經濟，例如採取措施幫助餐館，延長短期工作計劃，相信新的歐盟預算比疫情前討論的規模更大。

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